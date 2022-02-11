Директор «Барсы» Алемани – о Холанде: «Мы хотим сделать конкурентоспособный состав, не могу называть имена»

Директор «Барселоны» Матеу Алемани ответил на вопрос о возможном переходе в каталонский клуб форварда дортмундской «Боруссии» Эрлинга Холанда.

«Барса» остается одним из лучших клубов мира, поэтому мы хотим сделать максимально конкурентоспособный состав. Это наша цель. Мы работаем над этим. Я не могу называть имена», – сказал Алемани.

В этом сезоне Холанд забил 23 гола и сделал 6 ассистов в 20 матчах.

Рыночная стоимость норвежца – 150 миллионов евро.

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«Реал» сообщил Холанду, что не сможет подписать его летом. Перес попросил норвежца остаться в «Боруссии» до 2023 года