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    Рангник: «МЮ» нужен лучший центральный форвард из возможных»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил о необходимости усилить атаку ближайшим летом.

    – Может ли «МЮ» подписать более молодого нападающего летом?

    – Это очевидно. Контракт Кавани истекает, и клубу нужен лучший центральный форвард из возможных. Думаю, все об этом знают.

    • «МЮ» идет на 6-м месте в АПЛ, набрав 33 очка в 23 турах.
    • Сообщалось, что в шорт-лист клуба входят Холанд, Кейн, Лаутаро и Калверт-Льюин.

    Роналду – в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Саутгемптоном». У него пятиматчевая безголевая серия

    34-летний Кавани хочет перейти в испанский клуб

    Холанд, Кейн, Лаутаро и Калверт-Льюин – в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» (The Sun)

    Источник: ESPN

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