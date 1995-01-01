Рангник: «МЮ» нужен лучший центральный форвард из возможных»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил о необходимости усилить атаку ближайшим летом.

– Может ли «МЮ» подписать более молодого нападающего летом?

– Это очевидно. Контракт Кавани истекает, и клубу нужен лучший центральный форвард из возможных. Думаю, все об этом знают.

«МЮ» идет на 6-м месте в АПЛ, набрав 33 очка в 23 турах.

Сообщалось, что в шорт-лист клуба входят Холанд, Кейн, Лаутаро и Калверт-Льюин.

Роналду – в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Саутгемптоном». У него пятиматчевая безголевая серия

34-летний Кавани хочет перейти в испанский клуб

Холанд, Кейн, Лаутаро и Калверт-Льюин – в шорт-листе «Манчестер Юнайтед» (The Sun)