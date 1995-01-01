«Нижний Новгород» подписал ангольского вингера Милсона

«Нижний Новгород» объявил о переходе флангового нападающего «Маритиму» Фелисио Мендеса Жоао Милсона.
22-летний футболист заключил с клубом РПЛ долгосрочный контракт.
- Вингер в 2020 году дебютировал за сборную Анголы.
- Его рыночная стоимость – 200 тысяч евро.
- Милсон был на просмотре в «Нижнем Новгороде».
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Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты
Кравцов перейдет из «Зенита» в «Нижний Новгород» (Metaratings)