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    «Нижний Новгород» подписал ангольского вингера Милсона

    «Нижний Новгород» объявил о переходе флангового нападающего «Маритиму» Фелисио Мендеса Жоао Милсона.

    22-летний футболист заключил с клубом РПЛ долгосрочный контракт.

    • Вингер в 2020 году дебютировал за сборную Анголы.
    • Его рыночная стоимость – 200 тысяч евро.
    • Милсон был на просмотре в «Нижнем Новгороде».

    «Нижний Новгород» арендовал у «Зенита» опорника Кравцова

    Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты

    Кравцов перейдет из «Зенита» в «Нижний Новгород» (Metaratings)

    Источник: сайт «Нижнего Новгорода»

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