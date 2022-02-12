Роналду – в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Саутгемптоном». У него пятиматчевая безголевая серия

«Манчестер Юнайтед» назвал стартовый состав на матч 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

В основе выйдет нападающий Криштиану Роналду.

У 37-летнего португальца серия из пяти игр без забитых мячей. Это его худший показатель с 2010 года.

«МЮ» примет «Саутгемптон» в 15:30 мск.

В этом сезоне Роналду забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

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