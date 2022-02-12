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    Роналду – в старте «Манчестер Юнайтед» на игру с «Саутгемптоном». У него пятиматчевая безголевая серия

    «Манчестер Юнайтед» назвал стартовый состав на матч 25-го тура АПЛ против «Саутгемптона».

    В основе выйдет нападающий Криштиану Роналду.

    У 37-летнего португальца серия из пяти игр без забитых мячей. Это его худший показатель с 2010 года.

    • «МЮ» примет «Саутгемптон» в 15:30 мск.
    • В этом сезоне Роналду забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

    Рангник: «Роналду должен больше забивать, но дело не только в нем»

    Роналду разочарован своим возвращением в «Манчестер Юнайтед» (Daily Star)

    «Манчестер Юнайтед» подписал 11-летнего сына Роналду. Криштиану-младший взял 7-й номер

    Источник: твиттер «Манчестер Юнайтед»

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    Сегодня, 15:22
    Комментарии1
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      Рейтинг: +356

      Demgel 50 минут назад

      Рон харэ там выпендриваться,начинай уже играть.Статистику себе совсем испортил.

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