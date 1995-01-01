Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Мальме»

Удачи,Краснодар!!!
На сборе в испанской Марбелье «Краснодар» провел товарищеский матч с «Мальме».
Российская команда выиграла со счетом 2:0 благодаря голам Кристиана Рамиреса и Вандерсона.
Товарищеский матч
Краснодар (Россия) – Мальме (Швеция) – 2:0 (1:0)
Голы: 1:0 – Рамирес, 35, 2:0 – Вандерсон, 58.
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