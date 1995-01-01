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    Товарищеский матч. «Краснодар» победил «Мальме»

    На сборе в испанской Марбелье «Краснодар» провел товарищеский матч с «Мальме».

    Российская команда выиграла со счетом 2:0 благодаря голам Кристиана Рамиреса и Вандерсона.

    Товарищеский матч

    Краснодар (Россия) – Мальме (Швеция) – 2:0 (1:0)

    Голы: 1:0 – Рамирес, 35, 2:0 – Вандерсон, 58.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +10878

      playsh 9 минут назад

      Удачи,Краснодар!!!

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      Рейтинг: +94003

      zigbert 11 минут назад

      Уверенная победа. И в обороне сыграли грамотно.

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      Рейтинг: +13864

      житель СПб 20 минут назад

      Рад за Краснодар. Жду результатов в Чемпе.

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      Рейтинг: +356

      Demgel 56 минут назад

      Зато у Газпромчика товарный кубочек,молодцы епт.А быки вынесли 2 -0 ту команду,с которой Питер в дохлую ничью в гостях скатал.Что тогда мешало просто взять три очка в актив????А ну да,Семак нам тогда свою капусту разжевал.

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      Рейтинг: +1012

      Cubinec1989 1 час назад

      Бодрый был матч, хоть и товарняк. Надеемся что Краснодар только набирает ход

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