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    «Рубин» должен 40 миллионов рублей за аренду «Ак Барс Арены» («Бизнес Online»)

    Руководство «Ак Барс Арены» может приостановить сотрудничество с «Рубином».

    Долг клуба за аренду стадиона достиг 40 миллионов рублей.

    Если казанцы в ближайшее время не погасят задолженность, то им, вероятно, придется искать новую арену для домашних матчей.

    • «Рубин» идет на 10-м месте в РПЛ.
    • Ближайшая домашняя игра команды – против «Ротора» в Кубке России (3 марта).

    Самошников остается в «Рубине», несмотря на интерес из Европы

    Сигурдссон – о российских футболистах: «Я бы сам не уехал из Исландии, если бы мог получать такие деньги»

    Нижегородов: «Выбрал «Рубин» вместо ЦСКА из-за Слуцкого»

    Источник: «Бизнес Online»

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    Сегодня, 13:53
    Комментарии4
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      Рейтинг: +13354

      Skull_Boy 30 минут назад

      С таким газоном, какой был стадионе не понятно кто еще кому должен

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      Рейтинг: +10878

      playsh 2 часа назад

      Бедная Россия,что уж говорить о клубах на периферии наших просторов.
      Жаль,что здание Гос.думы государство финансирует,а то бы депутаты с радостью по домам разбежались "работать".Хотя какая разница для нас,где сидят депутаты...Сорок лямов для чиновника любого уровня - это деньги на карманные расходы.

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      Рейтинг: +1558

      моэм 2 часа назад

      По хорошему надо бы спросить у Сайманова ....куда дел больше миллиарда рублей вырученных за продажу в прошлом году Макарова , Евтича и ещё одного или двух ???... 40 лямов это 4-5 % от вырученной суммы ...но и их нет ...это Россия !!!...у футбольного руководителя в России , миллиард если есть - то его сразу нет ...как нет и виновных в воровстве ...а вот например за кражу мешка картошки , есть статья по которой положено на 3 года тюрьмы ...а за кражу миллиарда нет даже лёгкого замечания.

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      Рейтинг: +58319

      portero 2 часа назад

      Ну дак спишите и назначте аренду рубль, тем паче там поляна гавно, почти всегда...

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