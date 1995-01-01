«Рубин» должен 40 миллионов рублей за аренду «Ак Барс Арены» («Бизнес Online»)

С таким газоном, какой был стадионе не понятно кто еще кому должен
Руководство «Ак Барс Арены» может приостановить сотрудничество с «Рубином».
Долг клуба за аренду стадиона достиг 40 миллионов рублей.
Если казанцы в ближайшее время не погасят задолженность, то им, вероятно, придется искать новую арену для домашних матчей.
- «Рубин» идет на 10-м месте в РПЛ.
- Ближайшая домашняя игра команды – против «Ротора» в Кубке России (3 марта).
Самошников остается в «Рубине», несмотря на интерес из Европы
Сигурдссон – о российских футболистах: «Я бы сам не уехал из Исландии, если бы мог получать такие деньги»