«Рубин» должен 40 миллионов рублей за аренду «Ак Барс Арены» («Бизнес Online»)

Руководство «Ак Барс Арены» может приостановить сотрудничество с «Рубином».

Долг клуба за аренду стадиона достиг 40 миллионов рублей.

Если казанцы в ближайшее время не погасят задолженность, то им, вероятно, придется искать новую арену для домашних матчей.

«Рубин» идет на 10-м месте в РПЛ.

Ближайшая домашняя игра команды – против «Ротора» в Кубке России (3 марта).

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