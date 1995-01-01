Футболисты «Ромы» недовольны методами работы Моуринью (Il Messaggero)

Футболисты «Ромы» недовольны Моуринью ....Футболисты МЮ недовольны Рангником...Лукаку недоволен Тухелем.---
Может ваще теперь пусть футболеры на собрании тренера выбирать будут ?
Хозяин клуба ставит тренера.... Хозяин это президент страны.Команда это армия. Тренер это командующий, игроки - солдаты. А в армии приказ командира это закон для солдата. Что получится если во время боя солдаты не будут выполнять приказы командира, а сядут их обсуждать ? Получится бардак, раздрай и полное поражение.
Если тренер плохо рулит, он ответит перед хозяином команды.Вплоть до --пинком под зад.
А потому вы этот бордель прекращайте ! Здесь вам не тут ! Молчать, я вас спрашиваю! А то я сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!
У главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью возникли разногласия с игроками команды.
Некоторые футболисты считают методы работы португальца старомодными и неэффективными.
- Моуринью возглавил «Рому» в мае прошлого года.
- Команда идет на 7-м месте в таблице Серии А.
- Римляне вышли в 1/8 финала Лиги конференций.
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