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    Футболисты «Ромы» недовольны методами работы Моуринью (Il Messaggero)

    У главного тренера «Ромы» Жозе Моуринью возникли разногласия с игроками команды.

    Некоторые футболисты считают методы работы португальца старомодными и неэффективными.

    • Моуринью возглавил «Рому» в мае прошлого года.
    • Команда идет на 7-м месте в таблице Серии А.
    • Римляне вышли в 1/8 финала Лиги конференций.

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    Источник: Il Messaggero

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    Сегодня, 11:41
    Комментарии2
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      Рейтинг: +1065

      стоп кран 3 минуты назад

      Футболисты «Ромы» недовольны Моуринью ....Футболисты МЮ недовольны Рангником...Лукаку недоволен Тухелем.---
      Может ваще теперь пусть футболеры на собрании тренера выбирать будут ?
      Хозяин клуба ставит тренера.... Хозяин это президент страны.Команда это армия. Тренер это командующий, игроки - солдаты. А в армии приказ командира это закон для солдата. Что получится если во время боя солдаты не будут выполнять приказы командира, а сядут их обсуждать ? Получится бардак, раздрай и полное поражение.
      Если тренер плохо рулит, он ответит перед хозяином команды.Вплоть до --пинком под зад.
      А потому вы этот бордель прекращайте ! Здесь вам не тут ! Молчать, я вас спрашиваю! А то я сейчас разберусь как следует и накажу кого попало!

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      Рейтинг: +13862

      житель СПб 1 час назад

      Так оно и есть - это я про методы. Так что игроков понять можно. Маур, пора писать мемуары!

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