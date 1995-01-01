У Лопетеги самый высокий процент побед среди тренеров «Севильи» в Примере

В 24-м туре чемпионата Испании «Севилья» обыграла «Эльче» со счетом 2:0.

Данный матч стал сотым для Хулена Лопетеги в Примере на посту главного тренера севильцев.

Это седьмой тренер в истории клуба, достигший соответствующего показателя.

Процент побед Лопетеги – 56,6%. Это лучший результат среди всех тренеров «Севильи».

Примера. «Севилья» обыграла «Эльче» и сократила отставание от «Реала» до трех очков; у Марсьяля ассист

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