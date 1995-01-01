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    «Севилья» – «Эльче»: севильцы ни разу не проиграли дома в этом сезоне Примеры

    В 23:00 по Москве начнется матч 24-го тура Примеры между «Севильей» и «Эльче». У севильцев нет поражений в сезоне чемпионата Испании на своем поле (11 встреч, восемь побед, три ничьи).

    В этих играх команда Хулена Лопетеги забила 24 гола и пропустила десять.

    • «Севилья» занимает 2-е место.
    • «Эльче» – 14-я команда чемпионата.
    • В 1-м круге команды сыграли 1:1.

    Марсьяль – о «Севилье»: «Барса» общалась с моими агентами, а «Ювентус» настаивал на переходе. Но я хотел регулярно играть»

    Примера. «Севилья» сыграла вничью с «Осасуной» и сократила отставание от «Реала» до трех очков

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    Источник: Бомбардир.ру

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