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    Захарян: «Футбол – главный вид спорта в России»

    Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением об отношении к футболу в России.

    – Футбол в России – это...

    – Главный вид спорта. Все переживают за ту же сборную, когда она играет. На матчи много народа приходит.

    • В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.
    • Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

    Захарян – о целях на год: «Чемпионство с «Динамо» и выход на чемпионат мира»

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    Захарян: «Я не форсирую отъезд в Европу»

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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