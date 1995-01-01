Захарян: «Футбол – главный вид спорта в России»

Полузащитник «Динамо» Арсен Захарян поделился мнением об отношении к футболу в России.

– Футбол в России – это...

– Главный вид спорта. Все переживают за ту же сборную, когда она играет. На матчи много народа приходит.

В этом сезоне Захарян забил 4 гола и сделал 7 ассистов в 18 матчах.

Его контракт с «Динамо» рассчитан до июня 2024 года.

Рыночная стоимость россиянина – 12 миллионов евро.

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