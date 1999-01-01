Рангник: «Роналду должен больше забивать, но дело не только в нем»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник высказался о безголевой серии форварда Криштиану Роналду.

«Он должен забивать больше, это очевидно. Но дело не только в Роналду. Команда в целом создает много моментов, но забивает недостаточно», – сказал Рангник.

Серия Роналду без голов – 5 матчей.

Это его худший результат с 2010 года.

В этом сезоне португалец забил 14 голов и сделал 3 ассиста в 25 матчах.

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