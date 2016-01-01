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    Неймар и Рамос не сыграют с «Ренном». Матч с «Реалом» – во вторник

    Защитник Серхио Рамос и нападающий Неймар не помогут «ПСЖ» в матче 24-го тура Лиги 1 против «Ренна».

    Оба футболиста продолжают восстанавливаться после травм.

    • Игра с «Ренном» состоится сегодня в 23:00 мск.
    • Во вторник «ПСЖ» примет «Реал» в 1/8 финала ЛЧ.

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    Источник: сайт «ПСЖ»

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