19-летний сын Симеоне Джулиано продлил контракт с «Атлетико» до 2025 года

Полузащитник Джулиано Симеоне, сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, продлил контракт с мадридским клубом до 2025 года.

«Я очень рад продлить свой контракт с «Атлетико» и надеюсь оправдать доверие, которое мне оказано. «Атлетико» для меня — семья», — сказал Симеоне.

Симеоне-младший еще не играл за основу «Атлетико».

Он забил 12 голов за «Атлетико Б» в этом сезоне.

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