Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    Кто ты из президентов РФПЛ? Игра от «Бомбардира»
    2 Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    Тест: знаете ли вы удивительные факты о тренерах?
    3 Тест: кино или настоящий футбол?
    Тест: кино или настоящий футбол?

    19-летний сын Симеоне Джулиано продлил контракт с «Атлетико» до 2025 года

    Полузащитник Джулиано Симеоне, сын главного тренера «Атлетико» Диего Симеоне, продлил контракт с мадридским клубом до 2025 года.

    «Я очень рад продлить свой контракт с «Атлетико» и надеюсь оправдать доверие, которое мне оказано. «Атлетико» для меня — семья», — сказал Симеоне.

    • Симеоне-младший еще не играл за основу «Атлетико».
    • Он забил 12 голов за «Атлетико Б» в этом сезоне.

    Фелиш: «Полгода я играл со сломанной костью в ступне»

    Фелиш – о целях: «Выиграть ЛЧ, ЧМ или Евро с Португалией и получить «Золотой мяч»

    Зимний новичок «Атлетико» Васс может пропустить до двух месяцев из-за травмы

    Источник: сайт «Атлетико»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 11:06
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93951
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68747
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru