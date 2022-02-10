Сигурдссон: «В «Рубине» было много игроков с высокими зарплатами, но мы играли в ужасный футбол»

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон поделился воспоминаниями о работе с Курбаном Бердыевым в «Рубине».
– После возвращения в РПЛ ты попал в «Рубин» и играл под руководством Курбана Бердыева. Вокруг него всегда формируется некий ореол загадочности, он очень мало говорит на публике и почти безэмоционален. Другой ли он в тренировочном процессе и общении?
— В целом он и в жизни спокойный, но, конечно, он мог крикнуть на игроков. Когда я был в «Рубине», там было много игроков с высокими зарплатами, но мы играли в ужасный футбол. Поэтому иногда у него эмоции били через край, он кричал.
Бердыев хотел большего от игроков, а игроки этого не показывали — такая реакция нормальна. Он в любом случае легенда российского футбола.
— В чем его фишка?
— У него очень многое завязано на дисциплине, в этом точно ему нет равных. Вообще, мне было интересно с ним работать.
- Сигурдссон выступал за «Рубин» в 2017 году.
- В России он также играл за «Краснодар» и «Ростов».
- Бердыев сейчас тренирует «Кайрат».