Сигурдссон: «В «Рубине» было много игроков с высокими зарплатами, но мы играли в ужасный футбол»

Исландский защитник Рагнар Сигурдссон поделился воспоминаниями о работе с Курбаном Бердыевым в «Рубине».

– После возвращения в РПЛ ты попал в «Рубин» и играл под руководством Курбана Бердыева. Вокруг него всегда формируется некий ореол загадочности, он очень мало говорит на публике и почти безэмоционален. Другой ли он в тренировочном процессе и общении?

— В целом он и в жизни спокойный, но, конечно, он мог крикнуть на игроков. Когда я был в «Рубине», там было много игроков с высокими зарплатами, но мы играли в ужасный футбол. Поэтому иногда у него эмоции били через край, он кричал.

Бердыев хотел большего от игроков, а игроки этого не показывали — такая реакция нормальна. Он в любом случае легенда российского футбола.

— В чем его фишка?

— У него очень многое завязано на дисциплине, в этом точно ему нет равных. Вообще, мне было интересно с ним работать.