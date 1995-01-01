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    Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти обыграл «Копенгаген»

    На сборе в Португалии «Зенит» провел товарищеский матч с «Копенгагеном».

    Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти со счетом 3:2 победили петербуржцы.

    Игра проходила в закрытом режиме.

    Товарищеский матч

    Зенит (Россия) – Копенгаген (Дания) – 1:1 (1:0), по пенальти – 3:2

    Голы: 1:0 – «Зенит», 33; 1:1 – «Копенгаген», 76.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Сегодня, 20:11
    Комментарии6
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      Рейтинг: +575

      Дубина 26 минут назад

      Был бы вместо МЯЛЬМЕ Копенгаген получили бы по полной

      1
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      Рейтинг: +20744

      JTherry 41 минуту назад

      "счёт в игре на 34-й минуте открыл игрок питерского клуба, однако на 74-й минуте Вильям Вик сравнял счёт"... примерно так подали эту новость почти все спортивные СМИ, бомжи скрывают от Бетиса, кто гол забил... Сельдереич боится сглаза...)

      1
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      ...
      Рейтинг: +575

      Дубина > JTherry 22 минуты назад

      Это секретная информация!
      Шифрует Сережка что то перед Испанцами.

      0
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      Рейтинг: +10836

      playsh 51 минуту назад

      А зачем в "контрольно"-товарищеском матче пенали бить?
      Что бы объявить ,что в"коппэнгагген" три мяча вставили?

      2
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      Рейтинг: +15471

      Persona_non_Grata > playsh 37 минут назад

      Это неотъемлемая часть тренировок Зенита - ведь это основа многих побед ! )))

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      Рейтинг: +857

      qawzsexdr > playsh 36 минут назад

      Это товарищеский турнир, поэтому и серия пенальти

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