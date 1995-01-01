Товарищеский матч. «Зенит» в серии пенальти обыграл «Копенгаген»

На сборе в Португалии «Зенит» провел товарищеский матч с «Копенгагеном».

Основное время встречи завершилось ничьей 1:1, а в серии пенальти со счетом 3:2 победили петербуржцы.

Игра проходила в закрытом режиме.

Товарищеский матч

Зенит (Россия) – Копенгаген (Дания) – 1:1 (1:0), по пенальти – 3:2

Голы: 1:0 – «Зенит», 33; 1:1 – «Копенгаген», 76.

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