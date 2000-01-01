18-летний защитник «Енисея» Труханов перешел в «Спартак»

Защитник «Енисея» Данил Труханов продолжит карьеру в «Спартаке».

«Игрок вылетел в Москву для прохождения медосмотра и заключения личного контракта, после этого переход игрока будет считаться завершeнным», – говорится в сообщении пресс-службы «Енисея».

Сообщалось, что «Спартак» планирует использовать Труханова в М-лиге и «Спартаке-2».

Труханов – центральный защитник.

Он провел 5 матчей в сезоне ФНЛ-2.

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