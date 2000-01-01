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    18-летний защитник «Енисея» Труханов перешел в «Спартак»

    Защитник «Енисея» Данил Труханов продолжит карьеру в «Спартаке».

    «Игрок вылетел в Москву для прохождения медосмотра и заключения личного контракта, после этого переход игрока будет считаться завершeнным», – говорится в сообщении пресс-службы «Енисея».

    Сообщалось, что «Спартак» планирует использовать Труханова в М-лиге и «Спартаке-2».

    • Труханов – центральный защитник.
    • Он провел 5 матчей в сезоне ФНЛ-2.

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    Источник: инстаграм «Енисея»

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    Сегодня, 16:43
    Комментарии14
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    • ...
      Рейтинг: +58130

      portero 32 минуты назад

      Всегда вопрос, тренер то знает кого берут или это в Спартак-2, вдруг заиграет???

      0
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      ...
      Рейтинг: +6322

      R_a_i_n > portero 18 минут назад

      В новости фигурирует Спартак-2.

      0
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    • ...
      Рейтинг: +1512

      vmonomah17 1 час назад

      Видимо пора спартаковскую школу закрывать, раз молодежь по другим клубам закупают

      0
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      ...
      Рейтинг: +709

      alefreddy > vmonomah17 38 минут назад

      Ну зачем же ведь другие клубы покупают из этой школы молодежь

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18702

      derrik2000 1 час назад

      И ЭТО ЧЁ, равноценная замена Жиго???
      Хотя уже ничему не удивлюсь.

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +4983

      rash1959 > derrik2000 1 час назад

      Читай статью до конца, а не только заголовки: ...планирует использовать Труханова в М-лиге и «Спартаке-2...

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2748

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Рановато в 18 лет заканчивать с карьерой, так и не начав ее строить. Гыгыгы

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +561

      Дубина > ПалкоВводецъ 1 час назад

      гав гав гав!

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +561

      Дубина > ПалкоВводецъ 1 час назад

      Да Степан а теперь прикинь сколько в бомжатнике людей ХОРОШИХ загубили карьеру! Только пол Рубина,когда их лазурятня разобрала

      3
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      ...
      Рейтинг: +12964

      Barmaleushka > Дубина 35 минут назад

      А скока это полрубина ? Ну ка фамилии в студию .

      0
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      Рейтинг: +561

      Дубина > Barmaleushka 26 минут назад

      Тут по пальцам не пересчитать скольких талантов великий зенит загубил!!

      0
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      Рейтинг: +6322

      R_a_i_n > Barmaleushka 15 минут назад

      Ну как-бы фамилий действительно много. Человек 6-7 точно можно собрать.

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      Рейтинг: +12964

      Barmaleushka > Дубина 4 минуты назад

      Ушёл от ответа .

      0
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      Рейтинг: +12964

      Barmaleushka > R_a_i_n 3 минуты назад

      Конкретнее .

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