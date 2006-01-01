Гвардиола: «Ман Сити» – не лучший клуб в мире. Лучший – «Челси», выигравший ЛЧ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает свою команду лучшей в мире.

«Мы не лучшая команда в мире. Лучшая команда – «Челси», выигравший Лигу чемпионов», – сказал Гвардиола.

«Ман Сити» лидирует в АПЛ.

«Челси» идет 3-м и отстает на 13 очков.

АПЛ. «Сити» обыграл «Брентфорд», «Тоттенхэм» дома проиграл «Саутгемптону»

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«Лутон» – «Челси», «Питерборо» – «Манчестер Сити» и другие пары 1/8 финала Кубка Англии