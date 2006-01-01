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    Гвардиола: «Ман Сити» – не лучший клуб в мире. Лучший – «Челси», выигравший ЛЧ»

    Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает свою команду лучшей в мире.

    «Мы не лучшая команда в мире. Лучшая команда – «Челси», выигравший Лигу чемпионов», – сказал Гвардиола.

    • «Ман Сити» лидирует в АПЛ.
    • «Челси» идет 3-м и отстает на 13 очков.

    АПЛ. «Сити» обыграл «Брентфорд», «Тоттенхэм» дома проиграл «Саутгемптону»

    Агуэро: «В мое сердце вставили чип. Я Железный Человек – ночью стреляю лучами света»

    «Лутон» – «Челси», «Питерборо» – «Манчестер Сити» и другие пары 1/8 финала Кубка Англии

    Источник: Hayters TV

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    Сегодня, 13:45
    Комментарии1
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      Рейтинг: +1572

      Maxi_7 25 минут назад

      В конце прошлого сезона - да, но в этом МС очень легко разобрался с победителем ЛЧ в двух очных встречах, так что на данный момент МС выглядит как одна из самых сильных команд в мире, если не самая сильная...

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