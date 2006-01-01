Гвардиола: «Ман Сити» – не лучший клуб в мире. Лучший – «Челси», выигравший ЛЧ»

В конце прошлого сезона - да, но в этом МС очень легко разобрался с победителем ЛЧ в двух очных встречах, так что на данный момент МС выглядит как одна из самых сильных команд в мире, если не самая сильная...
Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола не считает свою команду лучшей в мире.
«Мы не лучшая команда в мире. Лучшая команда – «Челси», выигравший Лигу чемпионов», – сказал Гвардиола.
- «Ман Сити» лидирует в АПЛ.
- «Челси» идет 3-м и отстает на 13 очков.
АПЛ. «Сити» обыграл «Брентфорд», «Тоттенхэм» дома проиграл «Саутгемптону»
Агуэро: «В мое сердце вставили чип. Я Железный Человек – ночью стреляю лучами света»
«Лутон» – «Челси», «Питерборо» – «Манчестер Сити» и другие пары 1/8 финала Кубка Англии