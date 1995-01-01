Агент Вианы: «Думаю, Бруно сможет задержаться в России дольше, чем на пять месяцев»

Федерико Пасторелло, агент защитника Бруно Вианы, прокомментировал переход игрока из «Браги» в «Химки».

«Мы очень счастливы. Думаю, Виана сможет задержаться в России дольше, чем на пять месяцев», – сказал агент.

«Химки» арендовали бразильца до лета.

Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.

В этом сезоне Виана не провел за «Брагу» ни одного матча.

Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты

«Химки» объявили об аренде защитника «Браги» Вианы

Защитник «Браги» Виана прошел медосмотр в «Химках». Об аренде объявят в ближайшее время