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    Агент Вианы: «Думаю, Бруно сможет задержаться в России дольше, чем на пять месяцев»

    Федерико Пасторелло, агент защитника Бруно Вианы, прокомментировал переход игрока из «Браги» в «Химки».

    «Мы очень счастливы. Думаю, Виана сможет задержаться в России дольше, чем на пять месяцев», – сказал агент.

    • «Химки» арендовали бразильца до лета.
    • Рыночная стоимость игрока – 2 миллиона евро.
    • В этом сезоне Виана не провел за «Брагу» ни одного матча.

    Товарищеские матчи. «Ростов» проиграл «Хаугесунду», «Урал» – «Арарату-Армения» и другие результаты

    «Химки» объявили об аренде защитника «Браги» Вианы

    Защитник «Браги» Виана прошел медосмотр в «Химках». Об аренде объявят в ближайшее время

    Источник: «РБ Спорт»

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