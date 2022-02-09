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    Смолова в день рождения ударили лицом в торт

    «Динамо» поздравило с днем рождения нападающего Федора Смолова. Игроку исполнилось 32 года.

    По традиции персонал клуба испек праздничный торт, в который ударил Смолова лицом.

    • «Динамо» тренируется в Турции.
    • Смолов вернулся в родной клуб в январе.
    • «Динамо» идет в РПЛ 2-м.

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    Источник: твиттер «Динамо»

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