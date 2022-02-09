Смолова в день рождения ударили лицом в торт

«Динамо» поздравило с днем рождения нападающего Федора Смолова. Игроку исполнилось 32 года.
По традиции персонал клуба испек праздничный торт, в который ударил Смолова лицом.
- «Динамо» тренируется в Турции.
- Смолов вернулся в родной клуб в январе.
- «Динамо» идет в РПЛ 2-м.
#ДинамоМосква #Смолов pic.twitter.com/MvJowzfDgb— ФК «Динамо» Москва (@fcdynamo) February 9, 2022
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