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    Карасев будет комментатором матча «Краснодар» – «Ростов»

    Арбитр ФИФА и РПЛ Сергей Карасев на один матч попробует себя в качестве комментатора. Он отработает товарищеский матч «Краснодар»«Ростов».

    Его покажет ютуб-канал «Коммент.Шоу» 20 февраля.

    • Карасев в прошлом году был на «Коммент.Шоу» в качестве гостя.
    • В прошлом году он судил матч за Суперкубок УЕФА.
    • Карасев проходит подготовку для работы на ЧМ-2022.

    Карасев вызван в ОАЭ на семинар для судей-претендентов на работу на ЧМ-2022

    Карасев: «Все арбитры мечтают о финале ЛЧ, но моя цель – чемпионат мира в Катаре»

    Карасев: «Возникало желание бросить судейство. Работал бы в банке»

    Источник: твиттер «Коммент.Шоу»

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