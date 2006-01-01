Карасев будет комментатором матча «Краснодар» – «Ростов»

Арбитр ФИФА и РПЛ Сергей Карасев на один матч попробует себя в качестве комментатора. Он отработает товарищеский матч «Краснодар» – «Ростов».
Его покажет ютуб-канал «Коммент.Шоу» 20 февраля.
- Карасев в прошлом году был на «Коммент.Шоу» в качестве гостя.
- В прошлом году он судил матч за Суперкубок УЕФА.
- Карасев проходит подготовку для работы на ЧМ-2022.
Карасев вызван в ОАЭ на семинар для судей-претендентов на работу на ЧМ-2022
Карасев: «Все арбитры мечтают о финале ЛЧ, но моя цель – чемпионат мира в Катаре»
Карасев: «Возникало желание бросить судейство. Работал бы в банке»