Карасев будет комментатором матча «Краснодар» – «Ростов»

Арбитр ФИФА и РПЛ Сергей Карасев на один матч попробует себя в качестве комментатора. Он отработает товарищеский матч «Краснодар» – «Ростов».

Его покажет ютуб-канал «Коммент.Шоу» 20 февраля.

Карасев в прошлом году был на «Коммент.Шоу» в качестве гостя.

В прошлом году он судил матч за Суперкубок УЕФА.

Карасев проходит подготовку для работы на ЧМ-2022.

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