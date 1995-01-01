Защитник «Браги» Виана прошел медосмотр в «Химках». Об аренде объявят в ближайшее время

Защитник «Браги» Бруно Виана прибыл в расположение «Химок», сообщает «Матч ТВ».

27-летний бразилец прошел медосмотр в подмосковном клубе. «Химки» объявят об аренде Вианы в ближайшее время.

В прошлом году Виана был в аренде во «Фламенго».

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