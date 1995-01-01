Защитник «Браги» Виана прошел медосмотр в «Химках». Об аренде объявят в ближайшее время

В Химках любят БРАГУ...)))
Защитник «Браги» Бруно Виана прибыл в расположение «Химок», сообщает «Матч ТВ».
27-летний бразилец прошел медосмотр в подмосковном клубе. «Химки» объявят об аренде Вианы в ближайшее время.
- В прошлом году Виана был в аренде во «Фламенго».
- Игрок стоит 2 миллиона евро.
- «Химки» замыкают таблицу РПЛ.
Экс-жена Мамаева подала на футболиста иск на 269 миллионов рублей
«Ахмат» ведет переговоры с «Химками» о трансфере Трошечкина (Metaratings)
Терюшков: «Трансферная кампания «Химок» подходит к завершению»
Нашли опечатку?
Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.