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    Защитник «Браги» Виана прошел медосмотр в «Химках». Об аренде объявят в ближайшее время

    Защитник «Браги» Бруно Виана прибыл в расположение «Химок», сообщает «Матч ТВ».

    27-летний бразилец прошел медосмотр в подмосковном клубе. «Химки» объявят об аренде Вианы в ближайшее время.

    • В прошлом году Виана был в аренде во «Фламенго».
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.
    • «Химки» замыкают таблицу РПЛ.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13713

      Cleaner 28 минут назад

      В Химках любят БРАГУ...)))

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