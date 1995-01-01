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    Интернет-магазин «Арсенала»: «Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев «Тоттенхэма»

    Интернет-магазин «Арсенала» пошутил о количестве трофеев «Тоттенхэма».

    При наведении курсора на иконку корзины в клубном интернет-магазине появлялась надпись: «Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев «Тоттенхэма».

    «Арсенал» заявил, что сообщение появилось по ошибке. Оно уже удалено с сайта.

    Фото: скриншот из интернет-магазина «Арсенала»

    • «Тоттенхэм» выиграл 1 трофей в 21-м веке – Кубок лиги в 2008 году.
    • «Арсенал» идет на 6-м месте в АПЛ.
    • «Тоттенхэм» занимает 7-ю строчку.

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    Источник: Goal.com

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    Комментарии5
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      Рейтинг: +9907

      alp 58 минут назад

      отличный троллинг.. Надо бы Зенитовскому интернет магазу взять на вооружение

      0
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    • ...
      Рейтинг: +897

      Lilipyt 1 час назад

      Это тот клуб который уже 4 место не в состоянии взять?!

      3
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    • ...
      Рейтинг: +6599

      vladik12 2 часа назад

      Неплохи).

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1052

      стоп кран 2 часа назад

      Арсенал возьмите Лигу Чемпионов хоть раз, потом будете понты кидать.

      3
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      ...
      Рейтинг: +377

      Suvorov51 > стоп кран 40 минут назад

      а вот и хохлогей появился и что то сображает и пишет по русски. вот у....

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