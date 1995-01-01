Интернет-магазин «Арсенала»: «Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев «Тоттенхэма»

Интернет-магазин «Арсенала» пошутил о количестве трофеев «Тоттенхэма».

При наведении курсора на иконку корзины в клубном интернет-магазине появлялась надпись: «Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев «Тоттенхэма».

«Арсенал» заявил, что сообщение появилось по ошибке. Оно уже удалено с сайта.

Фото: скриншот из интернет-магазина «Арсенала»

«Тоттенхэм» выиграл 1 трофей в 21-м веке – Кубок лиги в 2008 году.

«Арсенал» идет на 6-м месте в АПЛ.

«Тоттенхэм» занимает 7-ю строчку.

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