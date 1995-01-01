Интернет-магазин «Арсенала»: «Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев «Тоттенхэма»

отличный троллинг.. Надо бы Зенитовскому интернет магазу взять на вооружение
Интернет-магазин «Арсенала» пошутил о количестве трофеев «Тоттенхэма».
При наведении курсора на иконку корзины в клубном интернет-магазине появлялась надпись: «Ваша корзина пуста, как шкаф трофеев «Тоттенхэма».
«Арсенал» заявил, что сообщение появилось по ошибке. Оно уже удалено с сайта.
Фото: скриншот из интернет-магазина «Арсенала»
- «Тоттенхэм» выиграл 1 трофей в 21-м веке – Кубок лиги в 2008 году.
- «Арсенал» идет на 6-м месте в АПЛ.
- «Тоттенхэм» занимает 7-ю строчку.
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