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    Товарищеский матч. «Крылья Советов» победили «Астану», самарцы на сборах ни разу не проиграли

    «Крылья Советов» в товарищеской игре оказались сильнее «Астаны». Победный гол у воспитанника «Чертаново» Юрия Горшкова.

    Самарцы на этих зимних сборах провели шесть матчей, не проиграв ни одного.

    Товарищеский матч

    Астана (Казахстан) – Крылья Советов (Россия) – 1:2 (0:1)

    Голы: 0:1 – Липовой, 43; 1:1 – Аимбетов, 46; 1:2 – Горшков, 64.

    Пять новичков «Крыльев Советов» останутся в «Чертаново» до конца сезона («РБ Спорт»)

    Сборная России может сыграть с «Крыльями Советов» в марте («РБ Спорт»)

    Товарищеские матчи. «Краснодар» одержал волевую победу над «Хэкеном», «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород»

    Источник: Бомбардир.ру

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