Товарищеский матч. «Крылья Советов» победили «Астану», самарцы на сборах ни разу не проиграли

«Крылья Советов» в товарищеской игре оказались сильнее «Астаны». Победный гол у воспитанника «Чертаново» Юрия Горшкова.

Самарцы на этих зимних сборах провели шесть матчей, не проиграв ни одного.

Товарищеский матч

Астана (Казахстан) – Крылья Советов (Россия) – 1:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Липовой, 43; 1:1 – Аимбетов, 46; 1:2 – Горшков, 64.

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