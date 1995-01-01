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    Мане хочет перейти в «Реал» или «Барселону» (Goal)

    Футболист «Ливерпуля» Садио Мане открыт для летнего трансфера. Он бы хотел, чтобы его пригласил «Реал» или «Барселона».

    29-летний сенегалец стоит 80 миллионов евро. Его контракт истекает летом 2023 года.

    • Мане на прошлой неделе впервые стал победителем Кубка Африки.
    • В Ливерпуле он с 2016 года.
    • В сезоне АПЛ у Мане 20 игр, 8 голов, результативный пас.

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    Источник: Goal

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    Сегодня, 11:35
    Комментарии2
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      Рейтинг: +837

      Юрэс 38 минут назад

      НУУУУУ это называется ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ.

      1
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      Рейтинг: +10764

      playsh 1 час назад

      От скромности ты не умрёшь,Садио,но желание у тебя правильное - респект тебе.
      Любить,так королеву.Удачи тебе.

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