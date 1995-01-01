Мане хочет перейти в «Реал» или «Барселону» (Goal)

Футболист «Ливерпуля» Садио Мане открыт для летнего трансфера. Он бы хотел, чтобы его пригласил «Реал» или «Барселона».

29-летний сенегалец стоит 80 миллионов евро. Его контракт истекает летом 2023 года.

Мане на прошлой неделе впервые стал победителем Кубка Африки.

В Ливерпуле он с 2016 года.

В сезоне АПЛ у Мане 20 игр, 8 голов, результативный пас.

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