ЦСКА договорился об аренде Карраскаля («Чемпионат»)

Мда уж)) Гинер кого зря подписуют,а купить даже за пару лям не может!!
Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль перейдет в ЦСКА.
Московский клуб договорился об аренде 23-летнего колумбийца. В ближайшее время игрок пройдет медосмотр.
У ЦСКА будет право выкупа.
- Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
- В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.
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