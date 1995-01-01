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    ЦСКА договорился об аренде Карраскаля («Чемпионат»)

    Полузащитник «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаль перейдет в ЦСКА.

    Московский клуб договорился об аренде 23-летнего колумбийца. В ближайшее время игрок пройдет медосмотр.

    У ЦСКА будет право выкупа.

    • Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
    • В 2021 году он забил 6 голов и сделал 6 ассистов в 54 матчах.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 10:47
    Комментарии6
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      Рейтинг: +518

      Дубина 1 час назад

      Мда уж)) Гинер кого зря подписуют,а купить даже за пару лям не может!!

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      Рейтинг: +661

      99-й 2 часа назад

      нахера стока полузащитников? нап нормальный будет или они одним Заболотным чемп собрались доигрывать???

      0
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      Рейтинг: +23243

      bset > 99-й 2 часа назад

      Топ нападающий уже из Текстильщика приехал

      2
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      Рейтинг: +661

      99-й > bset 2 часа назад

      ну на фоне таких топов и Заболотный выглядит Ибрагимовичем в лучшие годы.

      3
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      Рейтинг: +414

      Жорик секс обжорик 2 часа назад

      Цска шо в лч собрался?

      0
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      Рейтинг: +518

      Дубина > Жорик секс обжорик 1 час назад

      Да в ЛЧ,только в подпольную))

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