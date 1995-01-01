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    Роналду – худший игрок «Манчестер Юнайтед» в матче с «Бернли» (WhoScored)

    Сервис футбольной статистики WhoScored оценил игру нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 24-го тура АПЛ против «Бернли» (1:1) на 6,08 балла. Это худший показатель в команде.

    Лучшим у манчестерцев стал Поль Погба (7,49), забивший гол.

    • Роналду вышел на замену на 68-й минуте.
    • 5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.
    • В этом сезоне АПЛ у Роналду 19 матчей, 8 голов, 3 ассиста.

    Роналду в сезоне АПЛ не вышел в старте в четырех матчах. Все закончились вничью

    У Роналду в инстаграме в два раза больше подписчиков, чем у всех клубов АПЛ в сумме

    Роналду не забил в пяти матчах подряд. Это его худшая серия в карьере

    Источник: WhoScored

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