Роналду – худший игрок «Манчестер Юнайтед» в матче с «Бернли» (WhoScored)

Сервис футбольной статистики WhoScored оценил игру нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду в матче 24-го тура АПЛ против «Бернли» (1:1) на 6,08 балла. Это худший показатель в команде.

Лучшим у манчестерцев стал Поль Погба (7,49), забивший гол.

Роналду вышел на замену на 68-й минуте.

5 февраля португальцу исполнилось 37 лет.

В этом сезоне АПЛ у Роналду 19 матчей, 8 голов, 3 ассиста.

Роналду в сезоне АПЛ не вышел в старте в четырех матчах. Все закончились вничью

У Роналду в инстаграме в два раза больше подписчиков, чем у всех клубов АПЛ в сумме

Роналду не забил в пяти матчах подряд. Это его худшая серия в карьере