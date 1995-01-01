Воспитанник «Спартака» Хомуха перешел в «Кубань»

Клуб ФНЛ «Кубань» сообщил о трансфере 27-летнего защитника Ивана Хомухи. Последней его командой был «КАМАЗ».

Хомуха будет играть в Краснодаре под 22-м номером.

Защитник – воспитанник «Спартака», был в системе клуба с 2007 по 2018 год.

В «Спартаке» Хомуха дважды становился чемпионом молодежного первенства РПЛ.

«Кубань» в ФНЛ идет 16-й.

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