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    Воспитанник «Спартака» Хомуха перешел в «Кубань»

    Клуб ФНЛ «Кубань» сообщил о трансфере 27-летнего защитника Ивана Хомухи. Последней его командой был «КАМАЗ».

    Хомуха будет играть в Краснодаре под 22-м номером.

    • Защитник – воспитанник «Спартака», был в системе клуба с 2007 по 2018 год.
    • В «Спартаке» Хомуха дважды становился чемпионом молодежного первенства РПЛ.
    • «Кубань» в ФНЛ идет 16-й.

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    Источник: официальный сайт «Кубани»

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