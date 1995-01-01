«Манчестер Юнайтед» впервые за 13 лет пропустил на «Тюрф Мур» в АПЛ

«Бернли» накануне сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в 24-м туре АПЛ (1:1). Манчестерцы впервые с 2009 года пропустили на «Тюрф Мур» в рамках чемпионата.
У «Бернли» на 48-й минуте отличился Джей Родригес.
- «Манчестер Юнайтед» вел в счете по ходу игры.
- «Бернли» остался на последнем месте.
- «МЮ» идет в очке от зоны Лиги чемпионов.
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