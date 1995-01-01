«Манчестер Юнайтед» впервые за 13 лет пропустил на «Тюрф Мур» в АПЛ

«Бернли» накануне сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в 24-м туре АПЛ (1:1). Манчестерцы впервые с 2009 года пропустили на «Тюрф Мур» в рамках чемпионата.

У «Бернли» на 48-й минуте отличился Джей Родригес.

«Манчестер Юнайтед» вел в счете по ходу игры.

«Бернли» остался на последнем месте.

«МЮ» идет в очке от зоны Лиги чемпионов.

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Роналду в сезоне АПЛ не вышел в старте в четырех матчах. Все закончились вничью

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