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    «Манчестер Юнайтед» впервые за 13 лет пропустил на «Тюрф Мур» в АПЛ

    «Бернли» накануне сыграл вничью с «Манчестер Юнайтед» в 24-м туре АПЛ (1:1). Манчестерцы впервые с 2009 года пропустили на «Тюрф Мур» в рамках чемпионата.

    У «Бернли» на 48-й минуте отличился Джей Родригес.

    • «Манчестер Юнайтед» вел в счете по ходу игры.
    • «Бернли» остался на последнем месте.
    • «МЮ» идет в очке от зоны Лиги чемпионов.

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    Источник: Бомбардир.ру

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