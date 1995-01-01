Доннарумма: «Все винят в уходе из «Милана» меня, но клуб позвонил и сообщил о подписании нового вратаря»

Бывший вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал летний уход. Он перешел в «ПСЖ» в качестве свободного агента.

«Я всегда буду благодарить «Милан» и его болельщиков, мне было нелегко уходить. Я продолжаю поддерживать клуб.

Все винят в уходе меня, но последним звонком от клуба было сообщение о подписании нового вратаря», – сказал Доннарумма.

Он воспитанник «Милана».

«ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.

Игрок стоит 65 миллионов евро.

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