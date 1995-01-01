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    Доннарумма: «Все винят в уходе из «Милана» меня, но клуб позвонил и сообщил о подписании нового вратаря»

    Бывший вратарь «Милана» Джанлуиджи Доннарумма прокомментировал летний уход. Он перешел в «ПСЖ» в качестве свободного агента.

    «Я всегда буду благодарить «Милан» и его болельщиков, мне было нелегко уходить. Я продолжаю поддерживать клуб.

    Все винят в уходе меня, но последним звонком от клуба было сообщение о подписании нового вратаря», – сказал Доннарумма.

    • Он воспитанник «Милана».
    • «ПСЖ» с отрывом лидирует в Лиге 1.
    • Игрок стоит 65 миллионов евро.

    Левандовски, Холанд, Месси и Роналду – в символической сборной года от ФИФА

    Доннарумма, Нойер и Менди – претенденты на приз вратарю года от ФИФА

    Доннарумма: «В «ПСЖ» давление сильнее, чем в «Милане». Клуб хочет взять все трофеи»

    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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    Комментарии2
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      Рейтинг: +513

      Дубина 1 час назад

      Молчал бы)
      Тебе хороший контракт предлагали,но тебе оказалось мало!
      Так что сиди в мешке на банке и не воняй.

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      Рейтинг: +4007

      neveldomha 1 час назад

      Ой как не красиво. Неужели все, кто попал в этот звездный отстойник ПСЖ, превращаются в слюнтяев. Никто и никогда не будет предлагать второму киперу зарплату в 4.5 млн. евро. Ровно столько предложили Доне. Его это не устроило. А теперь такая идиотская отмазка. Если уж обкакался, признай и молчи.

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