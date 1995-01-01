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    ЦСКА завершает трансфер атакующего полузащитника «Ривер Плейта» Карраскаля

    Переход полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля в ЦСКА находится на финальной стадии. Это аренда до конца сезона с опцией выкупа, которая станет обязательной при достижении определенных условий.

    Если ЦСКА выкупит колумбийца, то подпишет контракт до 2026 года.

    • 23-летний Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.
    • В Европе он выступал за молодежку «Севильи» и «Карпаты».
    • ЦСКА идет в РПЛ 4-м.

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    Источник: твиттер Николо Скиры

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    Сегодня, 07:15
    Комментарии3
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      Рейтинг: +1589

      кто там 54 минуты назад

      Учитывая последние покупки гынер клаба, то рано радоваться. А то последние тренеришки любят новичков команды по арендам сливать.

      0
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      Рейтинг: +5889

      Semenycch 1 час назад

      Реально сильный футболист. Напоминает Клаудиньо.

      1
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      Рейтинг: +6588

      vladik12 > Semenycch 20 минут назад

      Следишь за "Ривер Плейтом"?

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