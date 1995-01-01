ЦСКА завершает трансфер атакующего полузащитника «Ривер Плейта» Карраскаля

Переход полузащитника «Ривер Плейта» Хорхе Карраскаля в ЦСКА находится на финальной стадии. Это аренда до конца сезона с опцией выкупа, которая станет обязательной при достижении определенных условий.

Если ЦСКА выкупит колумбийца, то подпишет контракт до 2026 года.

23-летний Карраскаль стоит 6,2 миллиона евро.

В Европе он выступал за молодежку «Севильи» и «Карпаты».

ЦСКА идет в РПЛ 4-м.

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