Паредес может пропустить матч с «Реалом». Рамос тренируется индивидуально (L’Equipe)

Полузащитник «ПСЖ» Леандро Пардес травмировал приводящую мышцу.

По информации L’Equipe, аргентинец скорее всего пропустит матч Лиги 1 с «Ренном» (11 февраля) и первый матч 1/8 финала ЛЧ с «Реалом» (15 февраля).

В общую группу «ПСЖ» вернулся полузащитник Джорджиньо Вейналдум. Защитник Серхио Рамос продолжает восстанавливаться после травмы по индивидуальной программе.

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