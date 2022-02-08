Гилерме приступил к тренировкам на поле. Он не играет с ноября

Вратарь «Локомотива» Гилерме продолжает восстанавливаться после операции на голеностопном суставе.

Сегодня 36-летний голкипер приступил к тренировкам на поле, он уже работает с мячом. Вратарь начал финальный этап восстановления.

Гилерме не играет с 20 ноября.

В текущем сезоне на счету Гилерме 19 пропущенных голов в 18 матчах.

Его контракт с «Локо» истекает в июне 2022 года.

Маринато Гилерме приступил к тренировкам на поле и уже работает с мячом — начался финальный этап восстановления#РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/o60qzfxUEx — «Локомотив» (@fclokomotiv) February 8, 2022

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