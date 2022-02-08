Моя команда
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    Тест: знаете ли вы стадионы российских команд?
    2 Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    Кто дороже: футболист РФПЛ или Серии А?
    3 Тест: помните ли вы легендарные мячи?
    Тест: помните ли вы легендарные мячи?

    Гилерме приступил к тренировкам на поле. Он не играет с ноября

    Вратарь «Локомотива» Гилерме продолжает восстанавливаться после операции на голеностопном суставе.

    Сегодня 36-летний голкипер приступил к тренировкам на поле, он уже работает с мячом. Вратарь начал финальный этап восстановления.

    • Гилерме не играет с 20 ноября.
    • В текущем сезоне на счету Гилерме 19 пропущенных голов в 18 матчах.
    • Его контракт с «Локо» истекает в июне 2022 года.

    Гилерме – о Худякове: «Он может стать вторым Акинфеевым»

    Гилерме пропустит до четырех месяцев

    Гилерме успешно перенес операцию

    Источник: твиттер «Локомотива»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:55
    Комментарии0
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    98853
    #2
    zigbert
    93824
    #3
    Рубик Докоян
    77207
    #4
    Zenit-84
    76976
    #5
    insider_retro
    68727
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru