Гилерме приступил к тренировкам на поле. Он не играет с ноября

Вратарь «Локомотива» Гилерме продолжает восстанавливаться после операции на голеностопном суставе.
Сегодня 36-летний голкипер приступил к тренировкам на поле, он уже работает с мячом. Вратарь начал финальный этап восстановления.
- Гилерме не играет с 20 ноября.
- В текущем сезоне на счету Гилерме 19 пропущенных голов в 18 матчах.
- Его контракт с «Локо» истекает в июне 2022 года.
Маринато Гилерме приступил к тренировкам на поле и уже работает с мячом — начался финальный этап восстановления#РЖДТренировочныеСборы pic.twitter.com/o60qzfxUEx— «Локомотив» (@fclokomotiv) February 8, 2022
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