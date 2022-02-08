«Бернли» – «МЮ»: манчестерцы пропустили на «Тюрф Мур» в АПЛ только один гол

В 23:00 по Москве начнется матч 24-го тура АПЛ между «Бернли» и «Манчестер Юнайтед». Манчестерцы за всю историю турнира пропустили на «Тюрф Мур» только однажды.

Это было в августе 2009 года.

В 1-м круге «МЮ» победил «Бернли» (3:1).

Вне зависимости от результата манчестерцы останутся в таблице 4-ми.

«Бернли» занимает последнее место.

@BurnleyOfficial's only home #PL goal against Man Utd was a special one!Is another surprise result in store?#BURMUN pic.twitter.com/yfxbyaNHiO – Premier League (@premierleague) February 8, 2022

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