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    Товарищеский матч. «Рубин» упустил победу над батумским «Динамо», это его четвертая ничья подряд

    «Рубин» в Турции провел контрольный матч против «Динамо» из Батуми. Все голы были забиты во втором тайме.

    Этой зимой казанцы провели четыре товарищеских матча, все закончив вничью.

    Товарищеский матч

    Рубин (Россия) – Динамо Бт (Грузия) – 2:2 (0:0)

    Голы: 0:1 – Джигаури, 60 (с пенальти); 1:1 – Онугха, 65 (с пенальти); 2:1 – Климов, 67; 2:2 – Джигаури, 88.

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    Источник: Бомбардир.ру

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