Мартинс, Литвинов, Ларссон – в основе «Спартака» на матч с «Уралом»

на х*р с этими костоломами дяди Гриши вообще играть, они же переломают всех до возобновления чемпионата...(
Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч против «Урала».
«Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Аиртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.
Запасные: Максименко, Свинов, Гапонов, Гуца, Рассказов, Классен, Денисов, Пруцев, Игнатов, Зобнин, Маркитесов, Хлусевич, Бакаев, Николсон.
Матч начнется в 16:00 по Москве.
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