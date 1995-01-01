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    Мартинс, Литвинов, Ларссон – в основе «Спартака» на матч с «Уралом»

    Стал известен стартовый состав «Спартака» на товарищеский матч против «Урала».

    «Спартак»: Селихов, Джикия, Жиго, Литвинов, Аиртон, Умяров, Мартинс, Мозес, Промес, Ларссон, Соболев.

    Запасные: Максименко, Свинов, Гапонов, Гуца, Рассказов, Классен, Денисов, Пруцев, Игнатов, Зобнин, Маркитесов, Хлусевич, Бакаев, Николсон.

    Матч начнется в 16:00 по Москве.

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    Макарчук перешел из «Балтики» в «Сочи» за 50+ миллионов рублей. Им интересовался «Спартак»

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    Источник: твиттер «Спартака»

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +20688

      JTherry 1 час назад

      на х*р с этими костоломами дяди Гриши вообще играть, они же переломают всех до возобновления чемпионата...(

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      Рейтинг: +2554

      ПалкоВводецъ 1 час назад

      Урал должен на классе вынести свиней. Запасаемся попкорном. Игра свиней обеспечивает смех. Гыгыгы

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      Рейтинг: +12006

      Fusballer 1 час назад

      По именам неплохо. Посмотрим по игре и результатам.

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      Рейтинг: +9456

      Alekxei Z. 1 час назад

      Похоже это основа.

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