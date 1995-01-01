Рангник: «Абсолютно убежден, что «МЮ» сейчас играет лучше, чем пару недель назад»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник уверен в прогрессе команды. Он ее принял осенью.

«Я абсолютно убежден, что мы играем на более высоком уровне, чем играли пару недель назад. Как при владении мячом, так и при владении соперника мы стали лучше», – сказал немец.

«МЮ» идет на 4-м месте в АПЛ.

Клуб на прошлой неделе вылетел из Кубка Англии.

В 1/8 финала ЛЧ команда Рангника сыграет с «Атлетико».

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