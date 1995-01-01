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    Рангник: «Абсолютно убежден, что «МЮ» сейчас играет лучше, чем пару недель назад»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник уверен в прогрессе команды. Он ее принял осенью.

    «Я абсолютно убежден, что мы играем на более высоком уровне, чем играли пару недель назад. Как при владении мячом, так и при владении соперника мы стали лучше», – сказал немец.

    • «МЮ» идет на 4-м месте в АПЛ.
    • Клуб на прошлой неделе вылетел из Кубка Англии.
    • В 1/8 финала ЛЧ команда Рангника сыграет с «Атлетико».

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    Источник: твиттер Саймона Стоуна

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +13669

      Cleaner 5 минут назад

      Балаболище!..(

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      Рейтинг: +14594

      KLIM777 13 минут назад

      чмошник вылетит с позором)) вылет из кубка от черти кого на своем поле о многом говорит))

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      Рейтинг: +182

      pele1981 21 минуту назад

      Да тебе нассы в глаза, ты скажешь - божья роса!)))

      0
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      Рейтинг: -113

      Woodbreak 25 минут назад

      Увольте этого бомжа уже

      1
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      Рейтинг: +823

      Юрэс 30 минут назад

      ПОХ..... ,АБСОЛЮТНО ПОХ......

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      Рейтинг: +245

      Lipatoff 35 минут назад

      Какие плодотворные две недели ... кто кто-нибудь в курсе, Вудворд свалил?

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      Рейтинг: +57964

      portero 58 минут назад

      Не к добру эти высказывания, опяь проиграют после его понтов....

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