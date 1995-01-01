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    Пять новичков «Крыльев Советов» останутся в «Чертаново» до конца сезона («РБ Спорт»)

    Пять футболистов «Чертаново», подписавших контракты с «Крыльями Советов», останутся в московском клубе до конца сезона.

    По информации «РБ Спорт», отдал в аренду «Чертаново» Никиту Яворского, Никиту Першина, Илью Грибакина, Егора Панкова и Павла Попова.

    Александр Коваленко и Никита Салтыков, находящиеся на сборах в Турции с «Крыльями», будут играть за самарский клуб во второй части РПЛ.

    • «Крылья» идут на 8-м месте в РПЛ.

    Сборная России может сыграть с «Крыльями Советов» в марте («РБ Спорт»)

    Товарищеские матчи. «Краснодар» одержал волевую победу над «Хэкеном», «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород»

    «Крылья Советов» объявили о подписании 12 футболистов

    Источник: «РБ Спорт»

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