Пять новичков «Крыльев Советов» останутся в «Чертаново» до конца сезона («РБ Спорт»)

Пять футболистов «Чертаново», подписавших контракты с «Крыльями Советов», останутся в московском клубе до конца сезона.

По информации «РБ Спорт», отдал в аренду «Чертаново» Никиту Яворского, Никиту Першина, Илью Грибакина, Егора Панкова и Павла Попова.

Александр Коваленко и Никита Салтыков, находящиеся на сборах в Турции с «Крыльями», будут играть за самарский клуб во второй части РПЛ.

«Крылья» идут на 8-м месте в РПЛ.

Сборная России может сыграть с «Крыльями Советов» в марте («РБ Спорт»)

Товарищеские матчи. «Краснодар» одержал волевую победу над «Хэкеном», «Крылья Советов» обыграли «Нижний Новгород»

«Крылья Советов» объявили о подписании 12 футболистов