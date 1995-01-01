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    Рангник: «Все в «МЮ» будут счастливы, если мы займем четвертое место в АПЛ»

    Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник заявил, что будет рад попасть в топ-4 АПЛ по итогам сезона.

    «Если «МЮ» ни разу не выиграл АПЛ за последние десять лет, значит, на это есть серьeзные причины.

    Все в команде будут счастливы, если по итогам сезона мы займeм четвeртое место. Я в том числе», – сказал Рангник.

    • «МЮ» идет на 4-м месте в АПЛ.
    • Клуб вылетел из Кубка Англии.
    • В 1/8 финала ЛЧ команда Рангника сыграет с «Атлетико».

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    Источник: твиттер Фабрицио Романо

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