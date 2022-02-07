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    Маслов поблагодарил «Спартак» за поддержку. Клуб предоставил ему опцию продления контракта

    Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал решение клуба предоставить ему опцию продления контракта на один год.

    «Очень приятно, что клуб выразил мне поддержку, потому что сейчас в моей карьере довольно сложный период. Я лечусь уже около восьми месяцев: сначала процесс шел консервативно, потом потребовалась операция.

    Говорить о конкретных сроках пока тяжело, но с каждым днем я все ближе к возвращению в игру. Прогресс есть, и это дает позитивный настрой на то, чтобы работать дальше», – сказал 21-летний футболист.

    • В 2018 году «Спартак» купил Маслова у «Тюмени».
    • С тех пор он провел 39 матчей за основную команду.
    • Из-за травмы Павел не играет с мая 2021 года.

    «Спартак» подписал новые контракты с Литвиновым и Денисовым, а также предоставил опцию продления Маслову

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    Источник: сайт «Спартака»

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    07.02.2022 23:15
    Комментарии1
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      Рейтинг: +8822

      САДЫЧОК 1 час назад

      Отличный защитник ! Все , кто на него тянут- бездари и дилетанты ! Посмотрите его ТТД , если недостаточно просмотра !

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