Маслов поблагодарил «Спартак» за поддержку. Клуб предоставил ему опцию продления контракта

Защитник «Спартака» Павел Маслов прокомментировал решение клуба предоставить ему опцию продления контракта на один год.

«Очень приятно, что клуб выразил мне поддержку, потому что сейчас в моей карьере довольно сложный период. Я лечусь уже около восьми месяцев: сначала процесс шел консервативно, потом потребовалась операция.

Говорить о конкретных сроках пока тяжело, но с каждым днем я все ближе к возвращению в игру. Прогресс есть, и это дает позитивный настрой на то, чтобы работать дальше», – сказал 21-летний футболист.