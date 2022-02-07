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    «Спартак» подписал новые контракты с Литвиновым и Денисовым, а также предоставил опцию продления Маслову

    «Спартак» объявил о заключении новых контрактов с полузащитниками Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым.

    Теперь соглашения обоих футболистов рассчитаны до мая 2026 года.

    Также клуб предоставил опцию продления на один сезон защитнику Павлу Маслову, который из-за травмы не играет с мая 2021 года.

    Маслов поблагодарил «Спартак» за поддержку. Клуб предоставил ему опцию продления контракта

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    Источник: сайт «Спартака»

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    07.02.2022 22:45
    Комментарии2
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      Рейтинг: +10698

      playsh 1 час назад

      А что,разве кто против? Всё нормально.

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      Рейтинг: +10

      igis 1 час назад

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