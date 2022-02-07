«Спартак» подписал новые контракты с Литвиновым и Денисовым, а также предоставил опцию продления Маслову

«Спартак» объявил о заключении новых контрактов с полузащитниками Русланом Литвиновым и Даниилом Денисовым.

Теперь соглашения обоих футболистов рассчитаны до мая 2026 года.

Также клуб предоставил опцию продления на один сезон защитнику Павлу Маслову, который из-за травмы не играет с мая 2021 года.

«Спартак» также предоставил опцию продления контракта на год Павлу МасловуНаш защитник, который сейчас продолжает восстанавливаться от травмы, может активировать ее в любой момент.С нетерпением ждeм полноценного возвращения Паши в строй и новых успешных матчей! pic.twitter.com/k5Q8VMF5fl — ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) February 7, 2022

Маслов поблагодарил «Спартак» за поддержку. Клуб предоставил ему опцию продления контракта

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