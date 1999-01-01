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    Березуцкий – об усилении состава ЦСКА: «Ждем, больше сказать нечего»

    Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ожидает, что до закрытия зимнего трансферного окна в его команде появятся новые футболисты.

    – Этой зимой на выход у ЦСКА пока больше новостей, чем на вход. Ждем еще новичков?

    – Ждем. Больше пока сказать нечего. Ноу комментс.

    • ЦСКА идет на 4-м месте в таблице РПЛ.
    • Зимой в команду пришли Юсуф Язиджи и Хесус Медина.
    • Покинули клуб Седрик Гогуа, Кристиян Бистрович, Федор Чалов, Эмиль Бохинен и Константин Кучаев.

    Медина: «Хочу оставить свой след в истории ЦСКА. Мои глаза горят»

    Обляков – о ЦСКА: «Чувствуется, что команда набирает форму»

    Березуцкая – о работе в ЦСКА: «Никаких официальных предложений мне не поступало»

    Источник: Bobsoccer

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    Сегодня, 21:31
    Комментарии1
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      Рейтинг: +13683

      житель СПб 29 минут назад

      Да, ситуация непонятная. С таким состоянием ЦСКА за тройку бороться будет очень трудно!

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