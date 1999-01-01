Березуцкий – об усилении состава ЦСКА: «Ждем, больше сказать нечего»

Да, ситуация непонятная. С таким состоянием ЦСКА за тройку бороться будет очень трудно!
Главный тренер ЦСКА Алексей Березуцкий ожидает, что до закрытия зимнего трансферного окна в его команде появятся новые футболисты.
– Этой зимой на выход у ЦСКА пока больше новостей, чем на вход. Ждем еще новичков?
– Ждем. Больше пока сказать нечего. Ноу комментс.
- ЦСКА идет на 4-м месте в таблице РПЛ.
- Зимой в команду пришли Юсуф Язиджи и Хесус Медина.
- Покинули клуб Седрик Гогуа, Кристиян Бистрович, Федор Чалов, Эмиль Бохинен и Константин Кучаев.
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