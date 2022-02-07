Зимний новичок «Атлетико» Васс может пропустить до двух месяцев из-за травмы

«Атлетико» сообщил о травме защитника Даниэля Васса.
У 32-летнего футболиста выявлено растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена второй степени.
По информации Marca, датчанин может пропустить от шести до восьми недель.
- Васс стал игроком «Атлетико» 27 января.
- Он травмировался в матче с «Барселоной» (2:4).
- Для игрока это был дебют в составе мадридской команды.
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