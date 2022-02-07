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    Зимний новичок «Атлетико» Васс может пропустить до двух месяцев из-за травмы

    «Атлетико» сообщил о травме защитника Даниэля Васса.

    У 32-летнего футболиста выявлено растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена второй степени.

    По информации Marca, датчанин может пропустить от шести до восьми недель.

    • Васс стал игроком «Атлетико» 27 января.
    • Он травмировался в матче с «Барселоной» (2:4).
    • Для игрока это был дебют в составе мадридской команды.

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    Источник: сайт «Атлетико»

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