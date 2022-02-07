Зимний новичок «Атлетико» Васс может пропустить до двух месяцев из-за травмы

«Атлетико» сообщил о травме защитника Даниэля Васса.

У 32-летнего футболиста выявлено растяжение медиальной коллатеральной связки правого колена второй степени.

По информации Marca, датчанин может пропустить от шести до восьми недель.

Васс стал игроком «Атлетико» 27 января.

Он травмировался в матче с «Барселоной» (2:4).

Для игрока это был дебют в составе мадридской команды.

«Атлетико» пропустил 4 гола в Примере впервые с 2012 года, снова от «Барселоны»

Дани Алвес забил гол, отдал ассист и удалился в матче «Барселоны» с «Атлетико»

«Барселона» – «Атлетико»: мадридцы не побеждают на «Камп Ноу» с 2006 года