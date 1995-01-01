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    «Ливерпуль» интересуется полузащитником «Барселоны» Гави

    Еще один клуб АПЛ претендует на хавбека «Барселоны» Гави.

    Вслед за «Челси» и «Манчестер Сити» свой интерес к испанцу обозначил «Ливерпуль».

    В мерсисайдском клубе видят в 17-летнем футболисте замену Джорджиньо Вейналдуму, который ушел из команды в прошлом году.

    • В этом сезоне Гави забил 2 гола и сделал 3 ассиста в 26 матчах.
    • Его рыночная стоимость – 40 миллионов евро.

    Гави подпишет новый контракт с «Барсой» до 2026 года. Отступные – 1 миллиард (COPE)

    «Манчестер Сити» интересуется Гави. Отступные – 42 миллиона (El Nacional)

    Дембеле, Гави и Умтити заразились коронавирусом. В «Барсе» уже семь заболевших

    Источник: Express

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