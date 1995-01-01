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    «Ювентус» впервые в сезоне вошел в топ-4 Серии А

    В воскресенье «Ювентус» обыграл «Верону» со счетом 2:0 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии.

    В тот же день «Аталанта» на своем поле уступила «Кальяри» (1:2).

    Это позволило туринцам выйти на четвертое место в таблице Серии А, что произошло впервые в текущем сезоне.

    • «Ювентус» опережает «Аталанту» на 2 очка.
    • У бергамцев есть матч в запасе.

    Серия А. «Ювентус» обыграл «Верону» благодаря голам новичков – Влаховича и Закарии

    Влахович забил первый гол за «Ювентус» на 13-й минуте дебютного матча

    Агент: «Сарри был заинтересован в трансфере Миранчука в «Лацио». Маурицио был не против перехода Алексея и в «Ювентус»

    Источник: «Бомбардир»

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