«Ювентус» впервые в сезоне вошел в топ-4 Серии А

В воскресенье «Ювентус» обыграл «Верону» со счетом 2:0 в домашнем матче 24-го тура чемпионата Италии.

В тот же день «Аталанта» на своем поле уступила «Кальяри» (1:2).

Это позволило туринцам выйти на четвертое место в таблице Серии А, что произошло впервые в текущем сезоне.

«Ювентус» опережает «Аталанту» на 2 очка.

У бергамцев есть матч в запасе.

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