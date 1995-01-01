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    17-летний Зазвонкин подписал профессиональный контракт с «Динамо». В декабре он хотел уйти в «Крылья»

    Полузащитник Иван Зазвонкин продолжит выступать за «Динамо».

    Клуб объявил о заключении профессионального контракта с 17-летним футболистом.

    В декабре сообщалось о желании хавбека перейти в «Крылья Советов».

    • Зазвонкин – выпускник академии «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 4 гола в 13 матчах молодежного первенства России.
    • Рыночная стоимость хавбека – 75 тысяч евро.

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    Источник: сайт академии «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +13660

      житель СПб 1 час назад

      Динамо продолжает собирать самых перспективных игроков. В ближайшие 3 года Динамо - основной претендент на Чемпионство (и в этот год их шансы высоки). Вот что значит грамотный менеджмент!

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