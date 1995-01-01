17-летний Зазвонкин отказался от контракта с «Динамо» ради «Крыльев Советов» («Чемпионат»)

Ожидаемо. Во-первых, он в Динамо с февраля прошлого года, не коренной Динамик. Зазвонкин из Тюмени - напомню, был в Динамо игрок из Тюмени, некто Леоненко. Бросил Динамо ради хохлятского одноимённого клуба. Хотя играл неплохо. Ну а во-вторых - сейчас Динамо потеряло большую долю привлекательности для молодых игроков. Команда комплектуется, и конкуренция за место в основе с имеющимися УЖЕ в обойме футболистами крайне тяжела. Если уж места не находится своему воспитаннику Евгеньеву, имеющему между прочим игры за Сборную России, то что говорить о зазвонкиных. С Захой и Шимой бороться за место, что ли? Тут даже Галкин без места. К слову все трое примерно одного возраста. Захе 18, Галкину 19, Зазвонкину 17. В его годы Заха уже за основу голы забивал, еслиЧо. Да и Фомин хоть и опорник, но сейчас тоже впереди играет.А вот КС как раз на стадии развития - туда и надо идти. Я так думаю(С)
Полузащитник Иван Зазвонкин отклонил предложение «Динамо» о заключении профессионального контракта.
17-летний футболист решил продолжить карьеру в «Крыльях Советов». Он уже подписал соглашение с самарским клубом.
- Зазвонкин – выпускник академии «Динамо».
- В этом сезоне он забил 4 гола в 13 матчах молодежного первенства России.
- Рыночная стоимость хавбека – 75 тысяч евро.
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