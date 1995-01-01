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    17-летний Зазвонкин отказался от контракта с «Динамо» ради «Крыльев Советов» («Чемпионат»)

    Полузащитник Иван Зазвонкин отклонил предложение «Динамо» о заключении профессионального контракта.

    17-летний футболист решил продолжить карьеру в «Крыльях Советов». Он уже подписал соглашение с самарским клубом.

    • Зазвонкин – выпускник академии «Динамо».
    • В этом сезоне он забил 4 гола в 13 матчах молодежного первенства России.
    • Рыночная стоимость хавбека – 75 тысяч евро.

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    Источник: «Чемпионат»

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    Сегодня, 17:51
    Комментарии1
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      Рейтинг: +856

      Борисыч1 12 минут назад

      Ожидаемо. Во-первых, он в Динамо с февраля прошлого года, не коренной Динамик. Зазвонкин из Тюмени - напомню, был в Динамо игрок из Тюмени, некто Леоненко. Бросил Динамо ради хохлятского одноимённого клуба. Хотя играл неплохо. Ну а во-вторых - сейчас Динамо потеряло большую долю привлекательности для молодых игроков. Команда комплектуется, и конкуренция за место в основе с имеющимися УЖЕ в обойме футболистами крайне тяжела. Если уж места не находится своему воспитаннику Евгеньеву, имеющему между прочим игры за Сборную России, то что говорить о зазвонкиных. С Захой и Шимой бороться за место, что ли? Тут даже Галкин без места. К слову все трое примерно одного возраста. Захе 18, Галкину 19, Зазвонкину 17. В его годы Заха уже за основу голы забивал, еслиЧо. Да и Фомин хоть и опорник, но сейчас тоже впереди играет.А вот КС как раз на стадии развития - туда и надо идти. Я так думаю(С)

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