Лига 1. «ПСЖ» разгромил в гостях «Лилль» – 5:1

«ПСЖ» крупно обыграл на выезде «Лилль» в матче 23-го тура Лиги 1.
Дубль сделал полузащитник Данилу Перейра. Еще по голу забили Преснел Кимпембе, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
«ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате с 13-очковым отрывом.
Франция. Лига 1. 23-й тур
Голы: 0:1 – Данилу, 10; 1:1 – Ботман, 28; 1:2 – Кимпембе, 32; 1:3 – Месси, 38; 1:4 – Данилу, 51; 1:5 – Мбаппе, 67.
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