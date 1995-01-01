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    Лига 1. «ПСЖ» разгромил в гостях «Лилль» – 5:1

    «ПСЖ» крупно обыграл на выезде «Лилль» в матче 23-го тура Лиги 1.

    Дубль сделал полузащитник Данилу Перейра. Еще по голу забили Преснел Кимпембе, Лионель Месси и Килиан Мбаппе.

    «ПСЖ» уверенно лидирует в чемпионате с 13-очковым отрывом.

    Франция. Лига 1. 23-й тур

    Лилль – ПСЖ – 1:5 (1:3)

    Голы: 0:1 – Данилу, 10; 1:1 – Ботман, 28; 1:2 – Кимпембе, 32; 1:3 – Месси, 38; 1:4 – Данилу, 51; 1:5 – Мбаппе, 67.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

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    Источник: «Бомбардир»

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