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    «Барселона» – «Атлетико»: мадридцы не побеждают на «Камп Ноу» с 2006 года

    В 18:15 по Москве начнется матч 23-го тура Примеры между «Барселоной» и «Атлетико». Мадридцы не побеждают на «Камп Ноу» с 2006 года.

    Тогда «Атлетико» победил со счетом 3:1, дублем в их составе отметился нападающий Фернандо Торрес.

    • Команды занимают 5-е и 4-е место в таблице соответственно.
    • В 1-м круге «Атлетико» победил 2:0.
    • «Барселона» не побеждает «Атлетико» дома с 2019 года.

    Примера. «Барселона»

    Зюле определился с новым клубом. Им интересовались «Барселона» и «Боруссия» Д

    Дембеле, Обамеянг, Траоре – в заявке «Барселоны» на игру с «Атлетико»

    Источник: Бомбардир.ру

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