«Барселона» – «Атлетико»: мадридцы не побеждают на «Камп Ноу» с 2006 года

В 18:15 по Москве начнется матч 23-го тура Примеры между «Барселоной» и «Атлетико». Мадридцы не побеждают на «Камп Ноу» с 2006 года.

Тогда «Атлетико» победил со счетом 3:1, дублем в их составе отметился нападающий Фернандо Торрес.

Команды занимают 5-е и 4-е место в таблице соответственно.

В 1-м круге «Атлетико» победил 2:0.

«Барселона» не побеждает «Атлетико» дома с 2019 года.

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