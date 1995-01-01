Лаксальт вернулся в общую группу спустя четыре месяца

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    Источник: твиттер «Динамо»

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +516

      111Hunter111 1 час назад

      Диего здоровья тебе, и чтобы травмы обходили всю команду.

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