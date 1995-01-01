Лаксальт вернулся в общую группу спустя четыре месяца

Защитник «Динамо» Диего Лаксальт восстановился от травмы. Спустя четыре месяца он вернулся в общую группу.

Уругваец поблагодарил медицинский штаб «Динамо» за помощь в выздоровлении.

У 28-летнего экс-игрока «Милана» 7 матчей в сезоне РПЛ.

Он стоит 3,5 миллиона евро.

«Динамо» возобновит сезон 26 февраля матчем РПЛ против аутсайдера «Химок».

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