Лаксальт вернулся в общую группу спустя четыре месяца

Диего здоровья тебе, и чтобы травмы обходили всю команду.
Защитник «Динамо» Диего Лаксальт восстановился от травмы. Спустя четыре месяца он вернулся в общую группу.
Уругваец поблагодарил медицинский штаб «Динамо» за помощь в выздоровлении.
- У 28-летнего экс-игрока «Милана» 7 матчей в сезоне РПЛ.
- Он стоит 3,5 миллиона евро.
- «Динамо» возобновит сезон 26 февраля матчем РПЛ против аутсайдера «Химок».
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