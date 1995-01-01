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    «Химки» анонсировали трансфер Вианы из «Браги»

    Член совета директоров «Химок» Роман Терюшков подтвердил, что клуб готовит трансфер защитника «Браги» Бруно Вианы. Ему осталось пройти медосмотр.

    «Мы действительно хотим подписать Бруно Виану, он будет проходить медобследование. Если всe будет в порядке, то подпишем игрока. Но заработная плата будет традиционная, как у всех футболистов. Прочитал, что пишут про 164 тысяч евро в месяц. У него же будет в несколько раз меньше», – сказал Терюшков.

    • В прошлом году Виана был в аренде во «Фламенго».
    • Игрок стоит 2 миллиона евро.
    • «Химки» замыкают таблицу РПЛ.

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    Источник: «Чемпионат»

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